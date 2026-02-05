MLB: Estos lanzadores siguen buscando equipo para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los entrenamientos primaverales están a la vuelta de la esquina y aún quedan varios lanzadores de un valor significativo en la agencia libre 2026. En este contexto, las organizaciones que todavía están en la búsqueda de mejorar su rotación abridora pueden obtener una gran firma y a un bajo costo con los abridores que continúan buscando equipo.

El pitcheo abridor es, por norma, el recurso más caro del mercado en el béisbol de hoy en día, y encontrar contratos accesibles con impacto real suele ser la excepción, a menos que se te encuentre en esta época del año.

El alto costo de los abridores obliga a los equipos a ser creativos. No solo con el mercado de cambios, sino que, muchas veces, estudian con antelación el historial de lesiones previas o de rendimiento de los lanzadores.

Lanzadores abridores – 2026

Entre los más atractivos del mercado actual, se encuentra Zack Littell, que es un ejemplo claro de eficiencia sin espectáculo. Su fortaleza no está en dominar con ponches, sino en controlar la zona y forzar contacto temprano.

Seguidamente, aparece el nombre de Aaron Civale, que llega al mercado con señales de ajuste positivo tras campañas por debajo de las expectativas.

El caso de Chris Bassitt se apoya en la experiencia y la entrega en la lomita. Aunque el paso del tiempo ya se nota en su velocidad reducida, su capacidad para adaptarse y su profundo repertorio le han permitido seguir siendo productivo ante las más grandes franquicias de la Gran Carpa.

Finalmente, Lucas Giolito representa la apuesta más arriesgada, tomando en cuenta sus antecedentes y lo poco efectivo que ha sido cuando está sano, pero también la de mayor techo en cuanto a su carrera se refiere.

Finalmente, no cabe duda de que estos lanzadores están entre los temas principales de la MLB en los próximos días. Si logran obtener un contrato, ya sea a corto o largo plazo, no cabe duda de que mejorarían considerablemente la rotación de esa organización.