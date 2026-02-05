MLB: Miguel Andújar llega a los Padres de San Diego con un acuerdo por un año

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego han dado un paso para fortalecer su profundidad ofensiva de cara a la próxima temporada. Según informó Jeff Passan de ESPN, el equipo californiano llegó a un acuerdo por un año y cuatro millones de dólares con el jardinero y bateador dominicano Miguel Andújar.

Incentivos por rendimiento

El contrato no se limita a la cifra base. De acuerdo con Will Sammon de The Athletic, Andújar tiene la posibilidad de sumar dos millones de dólares adicionales mediante bonificaciones por desempeño, lo que podría elevar el valor total de la operación a seis millones de dólares si logra cumplir con los objetivos trazados por la organización.

Un especialista contra lanzadores zurdos

A sus 30 años, Andújar viene de una campaña 2025 sólida, en la que repartió su tiempo entre los Atléticos de Oakland y los Rojos de Cincinnati. En 94 juegos, el quisqueyano conectó 10 cuadrangulares, impulsó 44 carreras y registró un notable OPS de .822.

Sin embargo, lo que realmente atrajo la atención de la gerencia de San Diego fue su letalidad ante el pitcheo zurdo. Durante la temporada pasada, Andújar castigó a los siniestros con una impresionante línea ofensiva de .389/.409/.578, sumando cuatro vuelacercas en apenas 93 apariciones al plato contra lanzadores de esa mano. Esta capacidad lo convierte en una pieza de lujo para el mánager de los Padres al momento de confeccionar alineaciones estratégicas.

Recorrido y experiencia en Grandes Ligas

Con nueve años de experiencia en la Gran Carpa, Andújar aporta un historial de resiliencia y talento. Su carrera comenzó con altas expectativas en los Yankees de Nueva York, donde en 2018 terminó segundo en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana, perdiendo apenas ante la sensación japonesa Shohei Ohtani.

Además de su paso por el Bronx, Andújar ha vestido las camisetas de los Piratas de Pittsburgh, Atléticos y Rojos. Su llegada a San Diego representa una oportunidad para consolidarse en un equipo con aspiraciones de postemporada, donde se espera que su bate derecho sea un factor determinante en el Petco Park.