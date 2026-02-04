¡Alerta roja en Florida! El Proyecto de Ley que dejaría a Gulfstream Park al borde del cierre

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de la hípica en el "Estado del Sol" pende de un hilo. Este martes, el Comité de Comercio de la Cámara de Representantes de Florida aprobó el Proyecto de Ley 881, una medida que permite el desacoplamiento (decoupling) de los casinos y tragamonedas de la actividad hípica. La decisión deja desprotegida a la industria de purasangres al eliminar cualquier plan de apoyo para mantener las carreras en vivo.

Gulfstream Park: Presentada ley que eliminaría las carreras de caballos

Apenas una hora antes de la sesión, realizaron cambios drásticos en la pieza legislativa. La nueva redacción eliminó las opciones de utilizar centros de entrenamiento o el histórico Hialeah Park como sedes alternativas tras la desvinculación. Con 15 votos a favor y 10 en contra, el comité dio luz verde a lo que el sector considera una estocada mortal.

El "Plan de Salida" de Gulfstream Park

Las reacciones de los líderes del gremio no tardaron en llegar:

Lonny Powell (Director de la FTBOA): Calificó la ley como el "plan de salida" definitivo para que la empresa operadora abandone el sector hípico. Powell denunció que la medida beneficia a una corporación extranjera mientras los criadores, entrenadores y propietarios locales pagan las consecuencias.

Tom Ventura (Presidente de Ocala Breeders' Sales): Aseguró que el proyecto beneficia a una sola entidad a un costo enorme para una industria emblemática que genera miles de millones de dólares en Florida.

La FTBOA busca soluciones para sustituir la inminente salida de Gulfstream Park, pero advierte que el proyecto de ley no otorga el tiempo ni el apoyo necesario para salvar la actividad. El gremio se mantiene en pie de lucha para proteger este pilar agrícola y deportivo del estado.

Cabe destacar que, hasta la fecha, no ha habido ningún testimonio público o de los hipódromos a favor de la desvinculación. Es extraordinario que un proyecto de ley tan controvertido avance sin un solo testigo a favor.