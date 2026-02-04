Genética de oro en Japón: La primera potra de Equinox y Sodashi rompe las redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo mundial vive un momento de euforia. La "Reina Blanca", Sodashi, dio a luz a su primera descendiente hembra tras el cruce con el imbatible Equinox. Esta potra nace como la heredera de un imperio de velocidad y resistencia que cautiva a los aficionados desde el primer minuto.

Sodashi, la icónica yegua de pelaje albo, cerró su ciclo en las pistas como una leyenda. Fue el primer purasangre de su color en ganar un Grupo 1, con éxitos resonantes en el Oka Sho (Mil Guineas) y el Victoria Mile. Su figura no solo aportó clase en la arena y la grama, sino que despertó un fanatismo inédito en la hípica japonesa por su singular belleza.

El padre de la pieza, Equinox, se retiró como el caballo número uno del Longines World's Best Racehorse Rankings. El hijo de Kitasan Black dominó la Japan Cup y la Dubai Sheema Classic con una superioridad pasmosa. Su entrada a la cría como semental estrella de Shadai Stallion Station generó una expectativa masiva, que hoy culmina con el nacimiento de esta joya.

Este cruce une lo mejor del Northern Farm. La potra posee una carga genética sin precedentes: la valentía de una campeona de blanco y la zancada del mejor corredor del planeta en la última década. Los expertos ya proyectan su debut, mientras las fotos del nacimiento alcanzan cifras récord de visualizaciones en las plataformas digitales. El futuro del turf japonés brilla hoy más que nunca.

Debemos mencionar que este es el segundo producto del este cruce, luego que en el 2025, le nacieran un potro.