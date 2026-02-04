¡Triunfo estelar! El venezolano José Gregorio Torrealba conquista el Spectacular BID Stakes en Laurel Park

Suscríbete a nuestros canales

En la novena carrera de la tarde de este miércoles en el hipódromo de Laurel Park se disputó una nueva edición del Spectacular BID Stakes de $100.000, reservado para potros de tres años en distancia de 1.400 metros, la cual ganó el jockey venezolano José Gregorio Torrealba.

El jockey venezolano José Gregorio Torrealba se llevó la edición 2026 del Spectacular BID Stakes, la tarde de este miércoles con el potro de tres años, Hollywood Import, pensionado del entrenador Gary Capuano.

El purasangre es un producto del semental Honor A.P en Baby Zito por Curlin el cual consigue su segunda victoria en cuatro presentaciones como ejemplar de carreras, salió a tomar la punta desde el momento de la partida y marcó parciales de 24’exactos en 400 metros, la media milla en 48.66, mientras que los 1.200 metros los pasaron en 1.13.63, y los 1.400 metros de la prueba en 1.26.36. dejó pagos de $7.20 $4.00 y $2.80.

Es apenas la cuarta victoria del año para el joven profesional y el primer Stakes de la naciente temporada que ve su segundo mes de acción.