Aseguran que Bad Bunny se casó y espera a su primer hijo

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana Bad Bunny se encuentra bajo la lupa de todos los medios de comunicación por su presentación en el Super Bolw 2026, en medio de las expectativas surge una reveladora información sobre su vida privada.

A sus 31 años, el cantante de música urbana ha tenido noviazgos públicos, el más conocido con Kendall Jenner, sin embargo, con ninguna de sus exparejas se ha comprometido, alargando su soltería.

Revelan detalles de Bad Bunny

Durante una transmisión para El Heraldo de México, Mhoni Vidente afirmó que Bad Bunny está casado y espera a su primer bebé, en una de sus tantas predicciones para este 2026. Además, agregó que Gabriela Berlingeri, su antigua novia fue con quien llegó al altar.

“Bad Bunny ya se casó y va a decir que será papá”, confesó la popular vidente. Asimismo, advirtió que la seguridad del artista podría ser vulnerada con un posible atentado.

“Bad Bunny tiene que cuidarse más que nunca de los atentados porque dice que ha recibido más de 30 amenazas”, dijo Mhoni.

Bad Bunny y Gabriel Berlingeri

El boricua y la diseñadora de joyas se conocieron en 2017 en un restaurante con una conexión inmediata a simple vista, según comentó el intérprete de “Safaera” en una entrevista.

En 2020 confirmaron su relación haciéndola pública. La pareja señaló que la pandemia los unió y comenzaron un noviazgo discreto que decidieron revelar. Bad Bunny y Gabriel Berlingeri mantuvieron un romance por cinco años, uno de los más largos del artista.