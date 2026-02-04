Lonzo Ball tiene nuevo equipo

Suscríbete a nuestros canales

Los Cleveland Cavaliers han alcanzado un acuerdo oficial para traspasar al base Lonzo Ball, junto con dos futuras selecciones de segunda ronda del Draft de la NBA, a los Utah Jazz. La noticia, confirmada inicialmente por fuentes de la liga a ESPN, marca un movimiento estratégico significativo para ambas franquicias en el actual panorama competitivo.

Detalles de la Operación

El movimiento envía al talentoso armador de 28 años a Salt Lake City tras una etapa de transición en Ohio. Los Cleveland Cavaliers, que buscan optimizar su flexibilidad financiera y ajustar su rotación defensiva de cara a los playoffs, han decidido desprenderse de Ball y de activos futuros del draft para reconfigurar su plantilla actual.

Por su parte, los Utah Jazz reciben a un jugador con una visión de juego de élite y un historial probado como defensor perimetral, además de capital del draft que refuerza su posición para futuras maniobras de reconstrucción o mejora del equipo.

El Futuro de Lonzo Ball

A pesar de la oficialización del canje, la permanencia de Ball en el estado de Utah no es definitiva. Según fuentes cercanas a la negociación, el agente del jugador y CEO de Klutch Sports, Rich Paul, tiene previsto reunirse a la brevedad con la gerencia de los Jazz para discutir el futuro a corto y largo plazo del base.

"Estamos en una fase de evaluación mutua. Lonzo busca un proyecto donde pueda maximizar su impacto en la cancha, y los Jazz están analizando cómo encaja su perfil en su esquema actual", indicaron fuentes cercanas a la liga.

Impacto en las Franquicias