Crisis en las redes regionales: La MLB producirá las transmisiones de 13 equipos en 2026

En un movimiento que redefine el panorama mediático del béisbol, los Cincinnati Reds, Kansas City Royals, Miami Marlins, Milwaukee Brewers, St. Louis Cardinals y Tampa Bay Rays tendrán sus transmisiones locales producidas y distribuidas directamente por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) a partir de esta temporada.

El anuncio se formalizó este lunes por parte de los Royals, Marlins, Brewers y Cardinals, mientras que se espera que los Reds y los Rays sigan el mismo camino en los próximos días. Esta decisión surge tras la rescisión de sus acuerdos con Main Street Sports Group (operadora de las estaciones regionales de FanDuel Sports Network), debido al incumplimiento en los pagos de derechos de transmisión.

Incertidumbre en Atlanta, Detroit y Los Ángeles

Aunque estos seis equipos ya han tomado una ruta clara, el futuro mediático de los Bravos de Atlanta, los Tigres de Detroit y los Angelinos de Los Ángeles aún es incierto. Si bien estos clubes también rescindieron sus contratos tras los impagos, todavía no han definido su plan de cobertura para la temporada 2026.

Los Bravos, sin embargo, dejaron clara su postura: "Estamos decepcionados con este suceso, pero nos hemos estado preparando activamente para este resultado. Estamos en camino de iniciar una nueva era en nuestras transmisiones", señalaron en un comunicado oficial, descartando cualquier nuevo acuerdo con Main Street.

Un modelo de negocio en crisis

La inestabilidad financiera ha perseguido a las redes regionales desde que Diamond Sports Group (ahora bajo el nombre de Main Street) se declaró en quiebra en marzo de 2023. Aunque la compañía intentó una reestructuración bajo la marca FanDuel Sports Network, actualmente se encuentra al borde de la insolvencia y busca desesperadamente nuevos inversores para evitar el cierre total.

Esta crisis no solo afecta al béisbol. Los equipos de la NBA y la NHL ya elaboran planes de contingencia ante la posibilidad de un cierre repentino de las 15 redes restantes de la empresa, que actualmente poseen los derechos de 13 equipos de baloncesto y siete de hockey.

La estrategia de la MLB ante el cambio

Con estas incorporaciones, la MLB producirá las transmisiones de al menos 13 equipos esta temporada, sumándose a los Nacionales de Washington, Marineros de Seattle, Padres de San Diego, Diamondbacks de Arizona, Rockies de Colorado, Guardianes de Cleveland y Mellizos de Minnesota.

El comisionado Rob Manfred ha defendido esta migración hacia MLB Media, destacando que los medios locales representan más del 20% de los ingresos de la industria.

"Nuestro enfoque es maximizar los ingresos disponibles para los clubes", declaró Manfred. "Los equipos están evaluando alternativas para encontrar la mejor fuente de ingresos y el mejor canal para ofrecer transmisiones de calidad a sus aficionados".

Hacia un futuro híbrido

El modelo tradicional de las Redes Deportivas Regionales (RSN) está mutando hacia un sistema que combina el cable local, el satélite y la transmisión directa al consumidor (streaming).

Rick Schlesinger, presidente de operaciones comerciales de los Brewers, resumió la situación con optimismo a pesar del desafío: "El paquete que fortaleció las tarifas de derechos hace 20 años está cambiando y nos estamos adaptando. Habrá un componente de juego local; si será solo streaming, un modelo híbrido u otras opciones, está por verse, pero los aficionados tendrán opciones para ver sus partidos".