Mychel Sánchez con Mailata candidato firme para ganar el Withers Stakes en la Ruta al Kentucky Derby G1

Luego de una semana atípica por cancelación de programas por temperaturas extremas, se reanudará la actividad en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York. Las jornadas inician este miércoles 4 de febrero.

El viernes fue reservada una cartelera de once competencias, en la que incluyó el Interborought Stakes de $135,000, Toboggan Stakes ($150,000), el Ruthless Stakes ($135,000), el Ladies Stakes ($135,000), y el Withers Stakes ($200,000) prueba central de la cartelera por su implicación dentro la ruta al Kentucky Derby (G1).

Kentucky Derby: El Withers Stakes contará con siete potros de segundo año en carrera

Chad Brown, inscribió a un par de ganadores a la carrera de puntos del Kentucky Derby 2026 este sábado. Ottinho, que remontó desde atrás para romper el Maiden el 31 de diciembre en Aqueduct, superando a Hadrian’s Wall en las últimas zancadas para ganar por una cabeza en la milla y un octavo (1.800 metros).

Su compañero de cuadra, Schoolyardsuperman, se alzó con una victoria el 6 de diciembre en Aqueduct en la milla. Brown busca su tercera victoria en Withers para sumarse a Risk Taking (2021) y al ganador del Preakness Early Voting (2022).

Como rival a vencer y considerar está Mailata, criado en Pensilvania que contará con la monta de Mychel Sanchez. Este hijo de Maximus Mischief, entrenado por Butch Reid, Jr., viene de dos victorias selectivas. El Pennsylvania Nursery Stakes y el Parx Future Stars Stakes, para colocar un récord de tres victorias en cinco presentaciones.

Completan la nómina: Fourth and One, Talk to Me Jimmy, Grittiness y Star Sweeper.

El Withers Stakes en su historial clásico

The Withers, una carrera preparatoria camino al Kentucky Derby, otorgará a los cinco primeros finalistas 20-10-6-4-2 puntos de clasificación, respectivamente, para la prestigiosa prueba de Grado 1 en mayo en Churchill Downs.

El Withers se inauguró en 1874, un año antes de la carrera de las rosas, y se ha celebrado en cinco hipódromos diferentes a lo largo de su dilatada historia. Docenas de caballos de primera clase han engalanado el círculo de ganadores del Withers, incluyendo a los campeones del Salón de la Fama Man o’ War (1920), Native Dancer (1953), Dr. Fager (1967) y Ack Ack (1969).

Durante la década de 2010, ocho participantes de Withers clasificaron para el Derby de Kentucky, incluido el ganador de 2013, Revolutionary, que luchó por obtener un tercer puesto bajo los Twin Spires.