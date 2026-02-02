Ruta al Kentucky Derby: Este fin de semana se presentan cuatro pruebas que otorgan puntos a las Rosas

Suscríbete a nuestros canales

Desde el Iroquois Stakes hasta el Holly Bul Stakes (G3), disputada la semana pasada en Gulfstream Park, se han realizado 22 pruebas rumbo al Kentucky Derby 2026, a disputarse el 2 de mayo en el mítico hipódromo de Churchill Downs, Louisville, Kentucky, con una bolsa de $5,000,000 en premios a repartir y un puesto seguro para la Breeders’ Cup Classic G1.

Este fin de semana, el hipódromo de Tampa Bay Downs, Santa Anita Park, Oaklawn Park y Aqueduct recibirá pruebas exclusivas para potros de 3 años, que buscan sumar puntos que le permitan estar presente en la prueba más famosa del mundo. Las tres competencias programadas para esta semana otorgan 20-8-6-4-2 puntos a los primeros lugares.

Oaklawn Park: Southwest Stakes (G3) tiene a 14 inscritos

El reprogramado Southwest Stakes (G3) de $1 millón en 1.700 metros en Oaklawn Park se ha convertido en una carrera preparatoria crucial para el Kentucky Derby, ofreciendo puntos de clasificación de 20-8-6-4.

La prueba está incluida en una cartelera de 12 carreras, donde se disputarán cinco stakes, que incluye solo esta clasificatoria de grado. Todas dispuestas para este viernes 6 de febrero. Un total de 14 potros buscan la bolsa millonaria que tiene reservado este evento, en la que destacan los entrenados por Bob Baffert, Buetane y Litmus Test.

Santa Anita Park: Se corre el Robert B. Lewis (G3)

El circuito de Santa Anita Park, recibirá el Robert B. Lewis Stakes (G3) es un importante trampolín hacia Churchill Downs y ofrece 20 puntos de clasificación al ganador. Esta es la tercera de las cinco que se correrán en el circuito de California. Entre 1980 y 2019, la carrera produjo 46 participantes para el Kentucky Derby (G1), con un promedio de uno por año. Al cierre de la nota aún no se han presentado los inscritos para este evento.

Aqueduct: Withers Stakes (G3) prueba de alta relevancia se hace presente

El Withers Stakes (G3) está programado para esta semana en el hipódromo de Aqueduct, Nueva York. Esta carrera va a nueve furlongs (1.800 metros) exclusiva para potros de tres años, que se disputará el viernes 6 de febrero, fecha reprogramada. El Withers ofrece una escala de 20-10-6-4-2 a los cinco primeros. Siete purasangres medirán en esta prueba, en la cual los presentados por Chad Brown, Ottinho y Schoolyardsuperman, junto a Mailata del establo de Robert Reid Jr., tienen la mayor oportunidad de triunfar.

Tampa Bay Downs: El óvalo de Oldsmar Florida tendrá el Sam F. Davis Stakes

El sábado el hipódromo de Tampa Bay Downs, tendrá varias pruebas selectivas, entre ellas el Sam F. Davis Stakes que tuvo a Owen Almighty el año pasado como triunfador. Dicha carrera se corre en 1 1/16 millas (1.700 metros) sobre arena con una bolsa de $250,000 en premios y ofrece también una escala de 20-8-6-4-2. Al cierre de la nota aún no se han presentado los inscritos para este evento.