Estados Unidos pierde una pieza clave para la multimillonaria Saudi Cup

Suscríbete a nuestros canales

A menos de doce días para la celebración de la Saudi Cup (G1), la competencia de purasangres mejor remunerada del planeta, una noticia desalentadora empaña la previa del evento. Magnitude, el hijo de Not This Time, no podrá intervenir en el cotejo que se realizará el próximo 14 de febrero en Riad, Arabia Saudita.

El pupilo de Steven Asmussen, ganador y figurador selectivo, tenía previsto su traslado desde el hipódromo de Fair Grounds (Louisiana) hacia Florida, donde este lunes embarcaría en el vuelo con destino al Medio Oriente. Sin embargo, un contratiempo de última hora surgió con el ejemplar de cuatro años.

Magnitude fuera de la Saudi Cup

De acuerdo con las declaraciones de Asmussen al diario Daily Racing Form, Magnitude presentó un estado febril este domingo, por lo que se desistió de la idea de llevarlo a competir a Riad. El ganador del Clark Stakes (G2) y el Risen Star Stakes (G2), y escolta en el Pennsylvania Derby (G1), venía de destacar en su ejercicio del pasado 29 de enero en Fair Grounds, con crono de 1:00.40 para los 1.000 metros.

La campaña de este nieto de Bernardini registra cinco victorias en once presentaciones, con una producción de $1,291,865 en premios. En su trayectoria destaca su enfrentamiento contra Sovereignty en el Travers Stakes (G1), donde no pudo ante la superioridad del líder generacional entrenado por Bill Mott.

La delegación estadounidense tras la baja de Magnitude

Tras la deserción de Magnitude, se espera que este lunes 2 de febrero partan desde Florida hacia Riad los siguientes ejemplares en representación de los Estados Unidos: