On Time Girl con magistral conducción de Irad Ortiz Jr., suma 20 puntos en la ruta a las Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 31 se llevó a cabo el Forward Gal Stakes (G3) de $175.000, prueba que otorgó puntos a los cinco primeras finalistas en una escala de 20-10-6-4-2, camino a las Kentucky Oaks (G1).

El hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, sirvió de antesala para esta prueba de eliminatoria que corresponde al Championship Meet 2025-2026, en la cual On Time Girl, derrochó todo su potencial para llevarse los honores en este evento disputado el fin de semana.

Gulfstream Park: On Time Girl sacó la clase para llevarse 20 puntos

El Forward Gal Stakes (G3), fue muy disputado al principio donde la ganadora On Time Girl con el jinete campeón Irad Ortiz Jr.. La yegua corrió según lo esperado y se aseguró 20 puntos. Recorrió los siete furlongs (1,400 metros) en pista rápida en 1:24.59 con dividendos de $4.20, $3.00 y $2.40.

Mythical, que no tuvo una buena salida, su jinete Zayas apuró el tren de carera con parciales de 22.4 y 46 para 400 y 800 metros respectivamente. Mientras que On Time Girl, se mantuvo a la expectativa, hasta promediar el tope de la recta final para atacay pasar a dominar este evento por tres largos y medio.

On Time Girl, entrenada por Brad Cox, ahora tiene un récord de cuatro victorias en cinco salidas. Tras ganar en sus dos primeras carreras, luego de caer derrotada segunda en el Myrtlewood Stakes en Keeneland, para noviembre se llevó el Fern Creek Stakes en Churchill Downs por 3 1/2 cuerpos. El Davona Dale (G2) podría ser una opción para finales de febrero en Gulfstream Park.