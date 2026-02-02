Farándula

Bad Bunny en los Grammys 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

El compositor pidió respeto para los miles de latinos en Estados Unidos 

Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 10:57 pm
Bad Bunny en los Grammys 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"
Bad Bunny acaba de ganar el Grammy 2026 al Mejor Álbum Urbano, por “Debí tirar más fotos”.

Bad Bunny sin miedo

El artista de 31 años recibió una gran ovación del público por las palabras que realizó, rechazando las agresiones y redadas de ICE en contra de los latinos en Estados Unidos.

“ICE fuera, no somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas. Somos americanos. Es difícil no odiar, pero no hay que contaminarse, porque el odio puede volverse más fuerte con el odio”, dijo.

Benito, que estará el próximo 8 de febrero en el medio tiempo del Super Bowl 2026, recibió el gramófono de manos de la colombiano Karol G y Marcelo Hernández.

