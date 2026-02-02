Bad Bunny en los Grammys 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny acaba de ganar el Grammy 2026 al Mejor Álbum Urbano, por “Debí tirar más fotos”.

Bad Bunny sin miedo

El artista de 31 años recibió una gran ovación del público por las palabras que realizó, rechazando las agresiones y redadas de ICE en contra de los latinos en Estados Unidos.

“ICE fuera, no somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas. Somos americanos. Es difícil no odiar, pero no hay que contaminarse, porque el odio puede volverse más fuerte con el odio”, dijo.

Benito, que estará el próximo 8 de febrero en el medio tiempo del Super Bowl 2026, recibió el gramófono de manos de la colombiano Karol G y Marcelo Hernández.