Se calienta la Saudi Cup: Forever Young encabeza la nómina de la primera carrera más rica del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Forever Young (JPN), regresa a la primera carrera más rica del mundo este 2026; La Saudi Cup (G1) con una bolsa de 20 millones de dólares la convierte una de las dos pruebas más ricas del planeta al igual que The Everest (Gr1) que se corre en Australia pero esta es en grama.

En la edición pasada, Forever Young (JPN) consiguió la victoria en un final épico con el caballo más rico del globo terráqueo, Romantic Warrior (IRE). Para ese entonces, ambos catalogados como los mejores caballos del mundo en tierra y grama 2024, respectivamente, según los premios Longines.

Saudi Cup G1, con una nómina de alto poder

Este año, ambos con destinos diferentes. En este caso el Campeón japonés buscará el triunfo por segunda vez en este evento. Mientras que Romantic Warrior (IRE), se mantiene en Hong Kong, con miras a seguir la ruta a la triplecorona de maduros.

Lo cierto del caso, que el Jockey Club de Arabia Saudita reveló los posibles participantes de la Saudi Cup G1, a correrse en el hipódromo King Abdulaziz el 13 y 14 de febrero.

Forever Young (JPN), flamante ganador de la Breeders’ Cup Classic (G1) regresa al Medio Oriente, para competir con un grupo de ejemplares de alto nivel. Entre estos se encuentra los también japoneses, Luxor Café y Sunrise Zipangu.

Representación americana de peso en la Saudi Cup G1

La representación americana estará representada por los pensionados de Bob Baffert; Nysos, ganador de la Breeders’ Cup Mile (G1) y el ganador del Goodwood Stakes (G1), Nevada Beach.

Steve Asmussen, estará presente con Magnitude que derrotó a Hit Show, ganador de la Dubai World Cup (G1) 2025, en el Clark Stakes (G2). Rattle N Roll, de Kenny McPeek. Banishing de David Jacobson, y el ganador de la Cigar Mile (G2), Bishops Bay para el entrenador Brad Cox.

Si Forever Young (JPN) triunfa, se convertirá en el primer caballo en ganar dos veces seguidas esta Saudi Cup.