¿Sabes cuáles son los mejores caballos del mundo de la actualidad? Míralos aquí

Cada año, el mundo del hipismo presta especial atención a la clasificación internacional que destaca a los caballos más sobresalientes del ámbito global. Dicho ranking es elaborado meticulosamente por la casa relojera Longines, la reconocida empresa suiza con una larga trayectoria en la vinculación con los deportes ecuestres de élite.

El pasado 20 de enero se dieron a conocer oficialmente los resultados de esta prestigiosa lista, en la que se reconocen aquellos ejemplares que, conforme a los criterios y premios Longines, han demostrado un desempeño excepcional y son considerados los Mejores del Mundo en sus respectivas categorías.

Este reconocimiento no solo refleja la excelencia deportiva de los caballos, sino también la dedicación y el esfuerzo de sus entrenadores, jinetes y equipos de apoyo.

Ranking Oficial de los Mejores del Mundo

Calandangan se llevó los honores como el Mejor Caballo del Mundo con 130 puntos. Caballo irlandés de cuatro años, ganador de cuatro pruebas de Grupo 1: Japan Cup, King George VI And Queen Elizabeth Stakes, Grand Prix de Saint-Cloud y Qipco Champion Stakes.

Forever Young, de cinco años, ganador de 10 carreras en 13 presentaciones, conquistó entre sus mejores logros la Saudi Cup G1 y Breeders’ Cup Classic G1. Se llevó los honores como Caballo del Año en Japón y ganador del Eclipse Award como Mejor Caballo Maduro 2025.

Ka Ying Rising es una de las sensaciones velocistas del mundo como el mejor velocista del planeta. Este hijo de Shameexpress, recientemente consiguió 177 triunfos de manera consecutiva en el turf de Hong Kong, igualando ese récord que se mantenía imbatible hace 21 años.

Masquerade Ball, nieto de Deep Impact (JPN), en su campaña como juvenil de tres años sumó dos victorias de Grupo en Japón, tras llevarse el Kyodo News Hai y el Tenno Sho, además de un sensacional segundo lugar en la Japan Cup (G1), ganada por Calandangan.

Ombudsman, hijo de Night of Thunder (IRE) con seis victorias en nueve presentaciones, se llevó el Juddmonte International Stakes (Gr. 1) y el Prince of Wales Stakes (Gr. 1), además de escoltar a Calandangan en la Qipco Champion Stakes (Gr. 1).

Sovereignty cierra este como uno de los mejores del mundo en general y como mejor de 3 años. Además, como Caballo del Año y Mejor de 3 años en los Eclipse Awards 2025 en Estados Unidos. Este hijo de Into Mischief fue el único ejemplar en suelo estadounidense en conseguir cinco pruebas de grado, entre ellas el Kentucky Derby y Belmont Stakes.