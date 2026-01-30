¡Presta atención a este dato! Mychel Sánchez cerca de conseguir una marca histórica entre los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Mychel Sánchez se ha convertido en toda una sensación entre los jinetes venezolanos que hacen campaña en Estados Unidos. Sánchez, pertenece a las nuevas generaciones de látigos criollos que empezaron a sobresalir en el campo profesional, con dedicación y talento desde el inicio de su trayectoria. Con el tiempo, su trabajo arduo le ha permitido y ser uno de los mejores representantes del pabellón nacional durante los últimos tres años.

Jockeys venezolanos: Estados Unidos 1,000 Victorias según Equibase

El "Derby Winner", Sonny León hasta la fecha ha sido el último jinete venezolano que llega a la cifra de tres números en Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, estas cifras siguen creciendo en la medida que pasan los días y nuestros pilotos en la caza de nuevas marcas, como es el caso del joven piloto Mychel Sánchez.

Sánchez, se encuentra a dos de igualar en la séptima casilla al jinete retirado Abel Castellano Jr., hermano del Salón de la Fama Javier Castellano, quien colecciona 1.849 victorias. Sánchez, tendrá la oportunidad de llevar 15 ejemplares este fin de semana en Laurel Park, donde podría conseguir esta máxima gesta en su carrera deportiva.

Líderes de todos los tiempos en Estados Unidos

En la cima de la lista está el zuliano Javier José Castellano, quien hasta este 30 de enero suma, 5.932 triunfos, mientras en el segundo lugar y con mucha ventaja, el retirado y Hall of Fame, Ramón Alfredo Domínguez con 4,985 victorias, mientras que en el tercer puesto, Eibar Coa Monteverde con 4.080 lauros obtenidos, también retirado del sillín.

Para completar los primeros cinco jinetes venezolanos con más victorias en Estados Unidos. Le sigue Daniel Centeno con 3.469 fotografías y Junior Alvarado es quinto con 2.323 victorias hasta los momentos.

A continuación, presentamos el listado general de látigos criollos con 1,000 o más triunfos que son un total de 15 hasta la fecha.