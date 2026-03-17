Clásico Mundial: Aaron Nola domina a Venezuela en semis

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El manager de Italia, Francisco Cervelli, tomó una decisión arriesgada en las semifinales de este Clásico Mundial, la cual fue utilizar a Aaron Nola contra Venezuela a última hora. Sin embargo, el grandeliga le demostró que la opción que tomó, fue la mejor.

Aunque en primera instancia sería Michael Lorenzen, quien abriría ante la novena tricolor, en horas del mediodía se notificó el cambio de abridor y hasta el momento, Italia está ganando 2 carreras por 1 en el último tercio del encuentro.

Así le fue a Aaron Nola contra Venezuela:

Nola, se vio bastante dominante desde el comienzo del encuentro, retirando el primer episodio con apenas siete lanzamientos y aunque posteriormente, los bateadores venezolanos lo hicieron trabajar un poco más, el único castigó que recibió fue un cuadrangular en el cuarto capítulo por parte de Eugenio Suárez.

La línea general del derecho bigleaguer, fue de cuatro innings de una carrera permitida, cuatro indiscutibles, tres ponches y un solo pasaporte; quedándose hasta el momento con el triunfo en este importante choque.