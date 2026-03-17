Clásico Mundial: ¡Geno! Mira el cuadrangular de Eugenio Suárez ante Aaron Nola

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Uno de los jugadores más pedidos por la afición venezolano desde que comenzó el Clásico Mundial, era Eugenio Suárez y el slugger venezolano acaba de responder en la semifinal con un inmenso cuadrangular.

La selección venezolana está perdiendo por la mínima 2 carreras por 1, tras una gran actuación de Aaron Nola. Esto debido a que el único que ha podido hacerle daño es justamente "Bolibomba".

Eugenio Suárez la manda a volar:

Luego de poncharse en su primer turno, Eugenio Suárez hizo el ajuste en el cuarto episodio y luego de aguantar el primer strike, castigó el siguiente pitcheo de Nola.

El abridor derecho le vino con una curva y Suárez se "sentó" a esperarla, para volarse la barda con un bambinazo solitario por el jardín izquierdo, significando este su segundo bambinazo del torneo y su tercer imparable.