Clásico Mundial: Estados Unidos podría perder a su relevista más dominante para la final

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Estados Unidos disputará este martes, 17 de marzo, su tercera final de Clásico Mundial consecutiva y aunque su bullpen ha lucido sumamente profundo, sufrirán una baja sensible de cara al duelo decisivo.

Los dirigidos por Mark DeRosa, superaron en la semifinal a República Dominicana con marcador de 2 carreras por 1 y ahora, esperan por su rival, el cual saldrá del choque entre Venezuela e Italia.

Estados Unidos pierde a Mason Miller, para la final:

Quien se encargó de cerrar el choque de semis, fue el lanzallamas Mason Miller, quien obtuvo el último out ponchado sin tirarle a Geraldo Perdomo y aunque esperaban seguir contando con él, los norteamericanos podrían recibir una terrible noticia a última hora.

Esto debido a que según el periodista, Jon Heyman, hay una alta posibilidad de que el lanzallamas no esté disponible, en el duelo decisivo en este Clásico Mundial. Sin embargo, hay que esperar la confirmación, la cual podría llegar en las próximas horas.

Así le ha ido a Mason Miller en este Clásico Mundial:

Miller, es el brazo que promedia el pitcheo más rápido de las Grandes Ligas, con una recta que permanente está sobre las 102 millas por hora y esta edición del Clásico no se ha guardado absolutamente nada, sumando 35 envíos que han llegado a 100 millas o más al plato.

El lanzallamas derecho suma cuatro tramos completos de labor en esta edición sin aceptar rayitas, ni indiscutibles. Además, acumula 10 ponches y apenas ha regalado un par de boletos.