Barcelona ve como esta estrella llegó a un valor de 100 millones de euros

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El buen presente de un equipo no solo habla en resultados, sino también en el valor que una plantilla pueda tomar. Este es el caso de una de las actuales estrellas en el FC Barcelona, que no es otra a Fermín López.

El mediocampista fue uno de los grandes protagonistas dentro de las actualizaciones de mercado que hizo 'Transfermarkt', el portal especializado en regir los valores de los futbolistas.

Justamente, en la actualización el formado en 'La Masía' vio como su valor se disparó en un 43%, pasando de los 70 millones de euros previos a un valor de 100 millones de euros.

Estos últimos meses son la razón fundamental para que el español haya tomado ese repunte, con unas estadísticas que ya registran hasta 11 goles y 15 asistencias en la campaña.

Fermín sigue la línea en Barcelona de los Lamine y Pedri

Sus actuaciones lo han convertido en un fijo en las alineaciones de Hansi Flick, quien lo tiene como un jugador clave en los partidos más importantes a los que se mida el cuadro blaugrana.

Sin embargo, Fermín por los culés no es el que mejor está valorado en este listado, dado que antes están nombres como Lamine Yamal y Pedri, el primero en la cima con un valor de 200 millones de euros (junto Haaland y Mbappé), mientras el canario es cuarto con una cifra en los 150 millones.

Con todo esto, también sale a relucir para Barcelona el incremento en valores como Marc Bernal (10 millones a los 30), Joan Garcia (de 30 a 40) o Gerard Martín (de 20 a 25).