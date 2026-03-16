Esta leyenda de la selección Argentina confirmó su retiro del fútbol

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El fútbol argentino recibió una noticia este lunes 26 de marzo que está dando la vuelta a los medios de ese país. Se trata del retiro de uno de sus jugadores más importantes en los últimos años: Sergio “Chiquito” Romero.

El veterano guardameta colgó los guantes en el fútbol profesional a sus 39 años de edad, después de ver acción con Argentinos Juniors, en el que disputó cuatro partidos antes de darle este desenlace a su carrera.

Romero habría tomado esta decisión con miras de iniciar su camino en una nueva etapa hacia los banquillos como director técnico, en la que tendría como ayudante de porteros a Alejandro Santillán, un viejo conocido con el que trabajó en su etapa en Boca Juniors y Venezia.

Dentro de su trayectoria destaca por haber pasado por clubes como Racing Club, AZ Alkmaar, Sampdoria, AS Monaco, Venezia FC, Boca Juniors y Manchester United, este último, quizá, el equipo con más historia por el que pasó.

Un histórico con la selección Argentina

Uno de sus principales logros y reconocimiento internacional lo tuvo en la selección de su país, en la que se apuntó momentos destacados y su titularidad indiscutible por muchos años hablaron de su importancia.

Por ejemplo, es el guardameta con más presencias en la historia del combinado nacional, con una suma de 96 partidos. Allí destacó en escenarios como dos Copas del Mundo: en las ediciones de Sudáfrica 2010, con la eliminación en cuartos de final ante Alemania, y la Brasil 2014, donde se erigió como factor clave para que los suyos se metiera en la gran final.

Sobre todo, en la edición brasilera se le recuerda en las semifinales contra Países Bajos, encuentro donde ayudó a ir a los penales y atajó hasta dos cobros, para obtener el cupo a la gran final.

Con la selección mayor de Argentina no fue la única en la que pudo ganarse vítores, dado que en las juveniles también firmó títulos a su palmarés: con el Mundial Sub 20 de 2007 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.