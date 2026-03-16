El Real Madrid sigue sufriendo por las lesiones de rodilla

Suscríbete a nuestros canales

El fantasma de las lesiones articulares vuelve a sobrevolar las instalaciones de Valdebebas. En las últimas temporadas, la rodilla ha sido el "talón de Aquiles" de la primera plantilla del Real Madrid y sigue generando problemas.

El protagonista de esta nueva preocupación es Gonzalo García, el joven ariete que ha encendido las alarmas tras arrastrar molestias persistentes durante el último mes.

Tratamiento conservador

El delantero madrileño, una de las perlas con mayor proyección en la cantera blanca, está lidiando con una situación física compleja. Según fuentes cercanas al club, el jugador y el cuerpo médico optaron por un tratamiento conservador para evitar el quirófano y acelerar su regreso.

Aunque los reportes indican que Gonzalo presenta una mejoría notable respecto a las primeras semanas, el problema persiste en la funcionalidad. El ariete sigue sintiendo dolor o inestabilidad al realizar ciertos giros y cambios de ritmo explosivos.

Rol secundario con Arbeloa

Esta merma física explica la reciente pérdida de protagonismo del atacante en los onces titulares. Álvaro Arbeloa, consciente de la importancia de proteger el patrimonio del club y la salud del futbolista, ha decidido dosificarlo al extremo.

Ha pasado de ser uno de los principales recursos ofensivos, a ver el inicio de los partidos desde el banquillo. Sus apariciones se han limitado a tramos finales de los encuentros, buscando que mantenga el ritmo de competición sin exponer la articulación a una fatiga excesiva.

Dicha situación ha obligado al técnico a probar nuevas variantes tácticas y dar rodaje a otros canteranos mientras Gonzalo recupera sensaciones.

El cuerpo médico del Real Madrid realizará una nueva evaluación en los próximos días. Aunque existe una gran duda sobre si continuar con el plan actual esperando que la rodilla termine de sanar por sí sola o replantear la estrategia si las molestias persisten al realizar movimientos específicos.