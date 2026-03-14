¿Cómo queda la defensa del Real Madrid previo a la Champions League?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid vuelve a recibir un golpe en su línea más castigada. A pocas horas del duelo liguero contra el Elche, el cuerpo técnico liderado por Álvaro Arbeloa ha confirmado una nueva baja que arruina el plan de rotaciones previsto para dar descanso a las piezas clave antes de la batalla de Champions ante el Manchester City.

La intención inicial del entrenador español era gestionar los minutos de sus defensores titulares para llegar con frescura a la vuelta de los octavos de final europeos.

Sin embargo, la zaga central se ha quedado con apenas dos activos, ya que, Raúl Asencio fue el último en sumarse a la lista de bajas tras sufrir molestias musculares que lo descartan para el compromiso en Liga.

Defensa blanca, en números rojos

Con la caída del canterano merengue, el parte médico defensivo del Real Madrid empieza a ser preocupante por la acumulación de nombres de peso.

Jugador Estado / Lesión Éder Militao Desgarro fibrilar David Alaba Molestias en los gemelos Álvaro Carreras Lesión en el gemelo Ferland Mendy Lesión en los isquios Raúl Asencio Molestias musculares

¿Qué opciones le quedan a Arbeloa?

Ante este escenario, el técnico madridista se ve obligado a improvisar. Entre las principales opciones aparece colocar a Dean Huijsen y Antonio Rudiger como la dupla ante Elche en el Estadio Santiago Bernabéu.

Aunque, también podría utilizar a jugadores de la cantera o retrasar la posición de Aurelien Tchouaméni para ocupar la zona central de la defensa.

Dentro del cuerpo técnico saben que la gestión de estos minutos será vital. Un error en la rotación contra el Elche podría no solo costar puntos en Liga, sino dejar al equipo debilitado para la "final" contra el equipo de Guardiola.