Real Madrid: una nueva baja en defensa sacude la convocatoria

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Real Madrid logró una importante victoria en Champions League contra el Manchester City. Sin embargo, ahora debe llevar ese gran momento a LaLiga, donde enfrentará al Elche en la lucha por el campeonato. El problema es que tiene una nueva baja en defensa para el fin de semana.

La lista de convocados del Madrid para enfrentar al Elche confirmó una noticia devastadora para los planes de Álvaro Arbeloa. Una pieza que si bien ha sido clave por otras bajas, en estos momentos es importante tenerlo sano. Raúl Asencio vuelve a ser baja por sus problemas de tibia.

Esta ausencia inesperada obliga al cuerpo técnico a reestructurar la alineación titular ante las limitadas variantes disponibles en el banquillo. Con solo catorce jugadores con ficha del primer equipo, el club enfrenta un panorama crítico para sostener su solidez defensiva en LaLiga.

Real Madrid y la tarea de mantener su nivel entre Champions y Liga

Álvaro Arbeloa ya lo comunicó durante la rueda de prensa post victoria 3-0 contra Manchester City: "Es bueno cuando los jugadores siguen el plan y son un equipo". También resaltó que esperaba que la victoria en Champions fuera un punto de inflexión para empezar a jugar mejor.

En ese contexto, habrá que esperar que versión del Real Madrid veremos contra el Elche. Ese que le gana al City con un fútbol soberbio entre intensidad y pegada o el que pierde contra el Osasuna, paseando por la cancha y siendo superado en todas las líneas.

La incertidumbre de Arbeloa: ¿Guardar jugadores para Champions o pelear LaLiga?

Álvaro Arbeloa fue tajante antes del duelo contra el Manchester City: "Somos el Real Madrid, no somos menos que nadie y siempre somos favoritos". Con esa declaración, parece claro la respuesta de la pregunta del título... seguramente su once sea competitivo para pelear en ambas competiciones.