LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria del Barcelona

El FC Barcelona cumplió con la misión trazada para este sábado 7 de marzo en LaLiga ante el Athletic Bilbao y asaltó el campo de San Mamés para sumar tres nuevos puntos en su recorrido liguero, después de ganar por la mínima (0-1).

Lamine Yamal fue clave para los suyos en este partido, después de anotar el único gol del compromiso al minuto 68', con una definición al ángulo de la valla defendida por el guardameta Unai Simón.

Este triunfo le devolvió a los azulgranas su ventaja de cuatro puntos en la cima del torneo, con un registro de 67 unidades, por las 63 del Real Madrid, que también ganó en la fecha ante el Celta de Vigo (1-2).

El tercer lugar en esta edición, ahora mismo, está en manos del Atlético de Madrid con 54 puntos, tras ganar 3-2 a la Real Sociedad. Eso sí, Villarreal -que es cuarto con 51 unidades- tiene previsto su juego este domingo 8 de marzo ante el Elche. El repaso de los primeros cinco lo cierra Betis (43), aún sin jugar en la jornada (enfrenta este domingo a Getafe).

¿Cómo marcha la zona baja de LaLiga?

La otra gran revisión que siempre se hace a la tabla de posición está en la zona baja, donde se ubican los equipos que luchan por la permanencia en la máxima categoría del balompié español.

Como viene siendo habitual en esta edición, todo luce muy ajustado incluso a partir de la mitad de la clasificación, en la que el puesto 12° (Girona) solo saca seis puntos al primero actualmente en descenso (Mallorca).

Girona suma en LaLiga 31 unidades y le siguen Rayo Vallecano y Sevilla con 30; Valencia con 29, Alavés 27 y Elche 26. De aquí en adelante arranca la zona más preocupante, con Mallorca con 25 unidades, seguido de Levante con 22 y Real Oviedo con 17.