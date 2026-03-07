Nuevo monto recaudado en el sellado del 5y6 de Valencia para este sábado 7 de marzo de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de febrero se desarrolla la sexta reunión, la cual cuenta con un atractivo programa de ocho carreras que no incluyó pruebas selectivas, pero con el 5y6 nacional, que implantó una nueva marca en monto recaudado para el juego nacional por excelencia.

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en Valencia

La jornada ganadora inició con victoria para Endora (número 4) con la monta de Oliver Medina y la preparación de José Di Lascio.

En la segunda carrera triunfó My Trusting Mate (número 3) con la monta de José G. Hernández y el ensillaje de J. Briceño.

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 de Valencia

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.66.594.180,00, de los cuales Bs.9.323.185,20 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.35.960.857,20.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o tercera carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Preciosa Dolores (número 3), que abonó Bs. 228,04, por ganador.