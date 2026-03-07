Hipismo

Nuevo monto recaudado en el sellado del 5y6 de Valencia para este sábado 7 de marzo de 2026

Más de 65 millones de Bolívares fue la suma que estableció el juego nacional por excelencia  

Por

Darwin Dumont
Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 03:11 pm
Nuevo monto recaudado en el sellado del 5y6 de Valencia para este sábado 7 de marzo de 2026
HiNaVa
Este sábado 7 de febrero se desarrolla la sexta reunión, la cual cuenta con un atractivo programa de ocho carreras que no incluyó pruebas selectivas, pero con el 5y6 nacional, que implantó una nueva marca en monto recaudado para el juego nacional por excelencia.

La jornada ganadora inició con victoria para Endora (número 4) con la monta de Oliver Medina y la preparación de José Di Lascio.

En la segunda carrera triunfó My Trusting Mate (número 3) con la monta de José G. Hernández y el ensillaje de J. Briceño.

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.66.594.180,00, de los cuales Bs.9.323.185,20 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.35.960.857,20. 

En la primera válida para el 5y6 nacional, o tercera carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Preciosa Dolores (número 3), que abonó Bs. 228,04, por ganador.

 

Sabado 07 de Marzo de 2026
Hipismo

