Clásico Mundial: Hijo de Manny Ramírez es el más joven de la historia del torneo con estos registros

La nueva generación del béisbol ya comienza a escribir sus propias páginas en la historia del Clásico Mundial. El joven jardinero Lucas Ramírez, hijo del histórico toletero dominicano Manny Ramírez, protagonizó una actuación memorable al conectar múltiples jonrones frente a Estados Unidos durante el primer compromiso de esta edición 2026 para ambas selecciones.

Con 20 años y 49 días, la joven promesa se convirtió en el jugador más joven en registrar un juego de múltiples cuadrangulares en la historia del torneo mundialista. La hazaña no solo resaltó su talento ofensivo, sino que también lo colocó inmediatamente en el centro de atención al inicio del campeonato.

El desempeño del pelotero fue uno de los momentos más comentados de la jornada a pesar de la derrota de su país. En un escenario de alto nivel competitivo y ante una selección como la estadounidense, Ramírez mostró madurez en el plato y poder al castigar los lanzamientos de los rivales con dos batazos de vuelta completa que encendieron a los aficionados.

Cada uno de sus swings recordó inevitablemente la influencia de su padre, una de las figuras más emblemáticas del béisbol dominicano y de las Grandes Ligas en su época como activo. Sin embargo, más allá del legado familiar, Lucas dejó claro que busca construir su propia identidad dentro del deporte y, al mismo tiempo, dejar más en alto su apellido.

El Clásico Mundial se ha caracterizado por reunir talento de primer nivel y, en ese contexto, una actuación de múltiples jonrones a una edad tan temprana resulta aún más impresionante y de una selección que, en el papel, no es una de las favoritas para quedarse con el título.

El impacto del joven jugador no tardó en reflejarse en redes sociales al ser comparado con múltiples actuaciones memorables que realizó su padre en un terreno de juego. Además del récord, la actuación reafirma la importancia de las nuevas generaciones dentro del evento mundialista.

Finalmente, la noche del viernes 6 de marzo quedará como un momento clave en la carrera de Lucas Ramírez. Con apenas 20 años, ya logró una marca histórica en el torneo más importante de este deporte a nivel internacional.