Estos son los retirados de la Reunión N°6 en el hipódromo de Valencia para el sábado 7-3-2026

Para este sábado 07 de marzo, el Hipódromo de Valencia tiene lista su sexta reunión de la temporada. El programa consta de ocho pruebas de gran interés técnico, con el tradicional 5y6 nacional como el eje central de la jornada.

Valencia: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballos

El hipismo en el centro del país vive un momento estelar. La invitación queda abierta a toda la familia hípica para que respalde el sistema oficial de apuestas a través del 5y6 nacional, el juego por excelencia que premia el análisis y la pasión del aficionado.

En la tercera carrera o primera válida para el 5y6 nacional, reservada para yeguas de 3 y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros, ha sido retirada el ejemplar Pico Da Neblina (número 5) presentado por José Antonio Pirona, y llevaba la monta de Jos. García.

En la cuarta carrera o segunda válida para el 5y6 nacional, reservada para Condicional de Reclamo para caballos de 3 y más años, ha sido retirado el ejemplar North Music (número 7) presentado por Salvatore Giordano, y llevaba la monta de José Gilberto Hernández.

Motivo del retiro: Valencia Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de ambos ejemplares es la siguiente.

3ª) #5 Pico Da Neblina fue retirada por Claudicación miembro posterior izquierdo.

4ª) #North Music fue retirado por Claudicación miembro anterior izquierdo.