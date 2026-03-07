Clásico Mundial: Así se jugará la jornada de este sábado 7 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Desde este viernes, el Clásico Mundial de Beisbol comenzó a tomar un nuevo rumbo porque se empezaron a llevar a cabo ocho duelos y este sábado, 7 de marzo, no sera la excepción. Por esa razón, es importante repasar los desafíos en cartelera que están pendiente para hoy.

Desde las 6:00am (hora venezolano) se dará la primera voz de "play ball" y habrá beisbol durante todo el día. Luego de debutar con victoria, ahora la selección de Venezuela tendrá su segundo reto

Juegos para hoy en el Clásico Mundial:

- Corea del Sur vs Japón 6:00am

- Colombia vs Canadá 12:00pm

- Nicaragua vs Países Bajos 1:00pm

- Brasil vs Italia 2:00pm

- Panamá vs Puerto Rico 7:00pm

- Israel vs Venezuela 8:00pm

- Gram Bretaña vs Estados Unidos 9:00pm

- China Taipei vs Corea del Sur 11:00pm.