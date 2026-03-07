CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Así se jugará la jornada de este sábado 7 de marzo

Venezuela tendrá su segundo compromiso del torneo 

Por

Meridiano

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 12:24 am
Clásico Mundial: Así se jugará la jornada de este sábado 7 de marzo
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Desde este viernes, el Clásico Mundial de Beisbol comenzó a tomar un nuevo rumbo porque se empezaron a llevar a cabo ocho duelos y este sábado, 7 de marzo, no sera la excepción. Por esa razón, es importante repasar los desafíos en cartelera que están pendiente para hoy.

NOTAS RELACIONADAS

Desde las 6:00am (hora venezolano) se dará la primera voz de "play ball" y habrá beisbol durante todo el día. Luego de debutar con victoria, ahora la selección de Venezuela tendrá su segundo reto 

Juegos para hoy en el Clásico Mundial:

- Corea del Sur vs Japón 6:00am

- Colombia vs Canadá 12:00pm

- Nicaragua vs Países Bajos 1:00pm

- Brasil vs Italia 2:00pm

- Panamá vs Puerto Rico 7:00pm

- Israel vs Venezuela 8:00pm

- Gram Bretaña vs Estados Unidos 9:00pm

- China Taipei vs Corea del Sur 11:00pm.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Sabado 07 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?