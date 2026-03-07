WBC: Puerto Rico blanqueó a Colombia en su debut en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Puerto Rico inició su participación en el Clásico Mundial de Beisbol con una victoria de 5-0 sobre Colombia. El encuentro, disputado en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, se mantuvo cerrado durante las primeras cuatro entradas, hasta que la ofensiva local explotó en el quinto episodio para asegurar el triunfo en el Grupo A.

Rally define el rumbo del encuentro

El pitcheo colombiano, encabezado por el abridor zurdo José Quintana, logró mantener a raya a los bateadores boricuas durante el primer tercio del juego. Quintana completó tres entradas sin permitir anotaciones, dejando el duelo en manos del relevo. Sin embargo, la resistencia de los visitantes terminó en la parte alta del quinto capítulo.

Carlos Cortés y Darell Hernaiz, compañeros en la organización de los Atléticos, rompieron el hechizo al conectar los dos primeros imparables de Puerto Rico. La primera carrera del encuentro llegó tras un error defensivo del antesalista de Colombia, Gio Urshela. A partir de ese momento, la ofensiva local castigó a los relevistas Adrián Almeida y David Lorduy.

Eddie Rosario impulsó la segunda rayita con un sencillo al jardín derecho, seguido por un indiscutible remolcador de Martín Maldonado y un doble productor de Willi Castro. Heliot Ramos cerró la contabilidad del inning con un elevado de sacrificio.

En el aspecto defensivo, Seth Lugo cumplió con una apertura sólida al trabajar cuatro episodios en blanco. El cuerpo de lanzadores puertorriqueño limitó a la ofensiva colombiana a solo seis imparables, todos ellos sencillos. Harold Ramírez fue el bateador más destacado por Colombia al conectar tres de esos seis hits, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para romper el cero en la pizarra.

Colombia generó amenazas concretas en el segundo y octavo episodio. En la segunda entrada, con corredores en base, Lugo ponchó a Brayan Buelvas para terminar el peligro. En el octavo capítulo, los visitantes llenaron las bases con dos outs, lo que obligó al mánager Yadier Molina a llamar al relevista Fernando Cruz. El lanzador resolvió la situación de inmediato al provocar un elevado al primer lanzamiento.

Edwin Díaz selló la victoria con autoridad

Para el cierre del noveno inning, Puerto Rico recurrió a su cerrador estelar, Edwin Díaz. Aunque permitió un sencillo al iniciar su labor, Díaz recuperó el control de forma dominante al retirar a los siguientes tres bateadores por la vía del ponche, asegurando así la blanqueada colectiva y el primer éxito del torneo para los anfitriones.

Tras este resultado, ambos equipos deben cumplir con una jornada doble el sábado. Colombia buscará su primera victoria a las 11:00 a.m. frente a Canadá. Por su parte, Puerto Rico intentará mantener el liderato del grupo cuando se enfrente a la selección de Panamá a las 6:00 p.m.