Peso Pluma es abucheado en pleno partido de los Golden State: ¿Qué pasó?

El cantante mexicano Peso Pluma, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su música, sino por un momento incómodo que ocurrió durante un evento deportivo en Estados Unidos.

El intérprete de corridos tumbados fue captado en video mientras asistía a un partido de la NBA en el Chase Center de San Francisco, donde se enfrentaban los Golden State Warriors y Los Ángeles Clippers y, aunque pasaba un rato ameno, en cuestión de segundos todo se descontroló.

El gesto de Peso Pluma que provocó abucheos

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el cantante reaccionó con un gesto de rechazo y apartó a una joven con la mano cuando esta intentó acercarse para tomarse una foto.

La reacción no pasó desapercibida entre los asistentes que se encontraban cerca del lugar. De inmediato, algunos espectadores comenzaron a abuchear al artista por la forma en la que le respondió a la seguidora.

El momento fue grabado y publicado en TikTok por una usuaria identificada como “Jessica” y logró viralizarse rápidamente desatando una ola de opiniones compartidas en redes sociales.

Muchos criticaron la manera tan antipática en la que el azteca le negó la foto a su fan, mientras que otros afirmaron que, las celebridades también merecen un momento de tranquilidad sin atender a quienes se les acerquen para pedirles fotos u otro tipo de atención como famoso.

Peso Pluma: una estrella global

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, es actualmente uno de los artistas más influyentes del regional mexicano y uno de los principales exponentes del movimiento de corridos tumbados.

Su ascenso internacional se consolidó en 2023 con éxitos como “Ella baila sola”, canción que alcanzó posiciones históricas en listas como el Billboard Hot 100 y lo convirtió en uno de los artistas mexicanos más escuchados en plataformas de streaming.

Gracias a su estilo que liga corridos tradicionales con sonidos urbanos, el cantante ha logrado colaborar con figuras internacionales y posicionar la música regional mexicana en escenarios globales.