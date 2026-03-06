WBC: Jonathan Aranda puso a ganar a México con este jonrón

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Mexicana de Beisbol ha dado un vuelco espectacular al marcador en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 gracias a la potencia de Jonathan Aranda. El pelotero tijuanense conectó un cuadrangular con dos compañeros en base durante la parte alta de la octava entrada, rompiendo el empate y colocando a México al frente 4-1 sobre Gran Bretaña.

El duelo se mantuvo sumamente cerrado durante los primeros siete episodios, con un pitcheo británico que logró contener a los bates mexicanos. Sin embargo, la historia cambió en el octavo capítulo. Con Jarren Durán y Randy Arozarena en las almohadillas, Jonathan Aranda tomó turno ante el relevo europeo.

El tijuanense no perdonó un pitcheo en recta en la zona baja del plato para mandarla al jardín izquierdo con una distancia de 346 pies y una velocidad de salida de 96.8 mph.

México a seis outs de asegurar el triunfo

Tras la explosión ofensiva de Aranda, el panorama luce favorable para la novena dirigida por Benjamín Gil. El juego se encuentra a la mitad de la octava entrada y el pitcheo mexicano tiene la misión de retirar los últimos seis outs para concretar el resultado. La labor de los relevistas será fundamental para no permitir libertades a una ofensiva de Gran Bretaña que ha estado silenciada durante gran parte del compromiso.