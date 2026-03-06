Ex de Shakira se aparece en su último concierto en el Zócalo

Suscríbete a nuestros canales

El histórico concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México dejó múltiples momentos memorables para los fans. Sin embargo, uno de los más comentados no ocurrió en el escenario, sino entre el público con la inesperada presencia de uno de sus exnovios.

Fue la aparición del empresario argentino Antonio de la Rúa la que no pasó desapercibida y rápidamente revolucionó a los fans de la artista, quienes lanzaron múltiples teorías sobre la relación actual entre ambos.

El histórico concierto de Shakira en el Zócalo

El espectáculo formó parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y se realizó el 1 de marzo de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

La presentación reunió a más de 400 mil personas, convirtiéndose en uno de los conciertos más multitudinarios en la historia del lugar y marcando un récord de asistencia para un evento musical en la plaza capitalina.

Durante la noche, la cantante interpretó varios de sus éxitos y también sorprendió con nuevas canciones, consolidando un espectáculo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Antonio de la Rúa entre el público

Entre la multitud, algunas cámaras captaron a De la Rúa observando atentamente el concierto. El empresario fue visto disfrutando del show e incluso prestando especial atención cuando Shakira interpretó “Día de enero”, una de las baladas más personales de su repertorio.

La canción, lanzada en 2006 dentro del álbum “Fijación Oral Vol. 1”, fue escrita por la artista y está inspirada precisamente en la relación que mantuvo con el argentino durante más de una década.

El hecho de que el empresario estuviera presente justo durante esa interpretación despertó comentarios entre los asistentes y en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a preguntarse si existe una cercanía renovada entre ambos.

Una relación que marcó una etapa en Shakira

La historia entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó a principios del año 2000 y se convirtió en una de las relaciones más conocidas del mundo del entretenimiento latino.

Durante más de diez años estuvieron juntos y, además de su vínculo sentimental, él también participó en algunos aspectos profesionales de la carrera de la cantante.

En 2011 la pareja anunció oficialmente su separación, aunque aseguraron mantener una relación de respeto y amistad. Posteriormente surgieron conflictos legales relacionados con negocios y contratos, lo que llevó a un distanciamiento público durante varios años.

Por eso, cada vez que ambos coinciden en eventos o se les ve cerca nuevamente, el interés mediático resurge con fuerza.

Aunque muchos fans han interpretado la aparición de Antonio de la Rúa como una señal de reconciliación sentimental, diversas versiones apuntan a que su presencia podría estar relacionada con el trabajo.

Reportes recientes señalan que el empresario habría estado colaborando en la producción o en aspectos logísticos de la gira de Shakira, lo que explicaría su presencia en varios conciertos del tour.