Presentadora de Univisión inició su transformación física

Francisca Lachapel se sometió a un tratamiento luego de dar la bienvenida a su tercer hijo. La dominicana ha compartido con sus seguidores el inicio de un plan para recuperar su peso ideal y tonificar su cuerpo.

“Ya cumplí, ya la niña se amamantó, ya se hizo todo, ahora a la mamita le toca su tiempo para ella”, expresó recientemente a través de su cuenta de Instagram, dejando claro que su enfoque actual es recuperar su figura.

El tratamiento estético de Francisca

Uno de los mayores retos que enfrenta la exreina de belleza tras tres embarazos es la pérdida de firmeza en el abdomen, por tal motivo se está sometiendo a un procedimiento de radiofrecuencia gracias al Dr. Daniel Campos.

El tratamiento no invasivo tiene como objetivos reducir la flacidez, activar el colágeno y combatir la celulitis.

La presentadora de "Despierta América" detalló que necesitará un mínimo de seis sesiones para ver los resultados, habiendo comenzado su primera sesión la semana pasada.

"Mis tardes van a una velocidad increíble y no me da tiempo de publicar todo lo que hago... ya cuando puedo es tarde", confesó con sinceridad.

Francisca Lachapel y su proceso de maternidad

A sus 36 años, Francisca Lachapel ha consolidado una hermosa familia junto a su esposo Francesco Zampogna y continúa con su exitosa carrera en televisión tras la llegada de sus tres pequeños.

La dominicana se estrenó como mamá con la llegada de Gennaro Antonino Gamelier, nacido en julio 2021, sin embargo, su núcleo familiar se agrandó con el nacimiento de Franco Raffaele, en febrero 2024 y la pequeña Raffaella, nacida en julio de 2025.