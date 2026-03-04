WBC: República Dominicana sufre baja para la primera ronda

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Beisbol de la República Dominicana ha recibido una noticia desalentadora de cara al inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El campocorto estrella de los Astros de Houston, Jeremy Peña, no podrá acompañar al conjunto quisqueyano durante la primera ronda del certamen tras confirmarse una lesión física que altera los planes del cuerpo técnico liderado por Albert Pujols.

Una fractura inoportuna en el campocorto

De acuerdo con el reporte inicial del periodista Dionisio Soldevila, Peña sufrió una pequeña fractura en uno de los dedos de su mano. Esta situación médica lo inhabilita de inmediato para el juego activo, obligando a los Astros y a la gerencia dominicana a priorizar la recuperación del jugador. El campocorto es una pieza fundamental tanto en la ofensiva como en la defensa, y su ausencia representa un reto para un equipo que aspira a recuperar el trono mundial.

El cronograma de recuperación establece que el jugador de 28 años se perderá, como mínimo, la fase de grupos del torneo. La gravedad de la fractura, aunque calificada como pequeña, requiere un periodo de reposo y rehabilitación para evitar complicaciones que puedan afectar su disponibilidad en la venidera temporada de las Grandes Ligas con la organización de Houston.

La baja de Peña obliga a una reconfiguración inmediata del infield dominicano. Siendo uno de los torpederos más solventes de la actualidad. No obstante, República Dominicana cuenta con una profundidad de talento en el cuadro que permitirá mitigar el golpe, aunque la jerarquía de Peña en eventos internacionales sea un factor de peso.

El cuerpo médico monitoreará la evolución del dedo afectado día a día. Existe una posibilidad remota de que, si el equipo avanza a las rondas de eliminación directa y la consolidación del hueso es óptima, el jugador pueda reintegrarse al plantel. Sin embargo, las organizaciones de MLB suelen ser cautelosas con este tipo de lesiones óseas en las extremidades.