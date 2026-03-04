Farándula

Demi Moore reaparece con notable cambio físico y extrema delgadez

Tras su aparición en los Actor Awards 2026, usuarios en redes sociales se han alarmado por su estado físico

Por

Meridiano

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 04:29 pm
Demi Moore reaparece con notable cambio físico y extrema delgadez
Demi Moore / Cortesía
La nominada al Oscar, Demi Moore no pasó desapercibido en la alfombra roja de los Actor Awards 2026, celebrada en Londres, por su llamativo cambio físico que causó preocupación en sus seguidores.

Con un destacado vestido negro de Schiaparelli y una cola de plumas que arrastraba el piso, la protagonista de ‘La Sustancia’ acaparó las miradas, si bien fue aplaudida por su atuendo, también llamó la atención por su “extrema delgadez”.

Demi Moore enciende alarmas por su estado físico

Usuarios en redes sociales no perdonaron fijarse en la figura delgada de Demi Moore, encendiendo las alarmas de un posible deterioro de su salud y estado físico. Aunque, la actriz no hecho declaraciones públicas sobre el tema, fanáticos piden respeto.

Sin embargo, la ex de Bruce Willis sí luce un notable cambio en su figura, a diferencia de su aparición en los Oscar 2025, donde estuvo nominada en la categoría “Mejor Actriz” por su personaje en la cinta dirigida por Coralie Fargeat.

Las fotografías de Demi Moore se han hecho virales en las plataformas digitales y ha despertado opiniones encontradas.

Entre los comentarios más destacados están los que se preocupan por su estado físico, mientras otros critican su nueva figura.

Miércoles 04 de Marzo de 2026
Farándula

