La novena mexicana calienta motores: Triunfo sólido sobre Arizona

La Selección Mexicana de Beisbol envió un mensaje de autoridad en su camino al Clásico Mundial de Beisbol 2026 (WBC). En un duelo de preparación de alta intensidad, la novena dirigida por Benjamín Gil se impuso 6-3 a los Diamondbacks de Arizona, demostrando que el pitcheo y la oportunidad al bate están en sintonía para el certamen internacional.

Este triunfo sirve como una inyección de confianza para el conjunto azteca, que busca superar la histórica actuación de la edición anterior.

El despertar de la ofensiva tricolor

Tras unas primeras entradas de estudio, México rompió el celofán en la parte alta del cuarto episodio. La rebelión comenzó con la visión de Rowdy Téllez, quien conectó un sencillo productor que permitió a Jonathan Aranda cruzar el plato.

La presión no cesó para los lanzadores de Arizona; poco después, Nick Gonzales hizo sonar el madero con un doblete oportuno. Tanto Alejandro Kirk como el propio Téllez aprovecharon el batazo para ampliar la ventaja a un cómodo 3-0, silenciando momentáneamente el parque de pelota.

Arizona intenta la remontada

El cierre de la cuarta entrada trajo una anotación más para México, pero también la respuesta de los Diamondbacks. José Fernández fue el encargado de poner a los locales en la pizarra, aprovechando un parpadeo del relevo mexicano.

La tensión aumentó en la quinta baja, cuando los de Arizona lograron descifrar los lanzamientos nacionales. Un sencillo de McCann trajo dos carreras más al plato, apretando el marcador 4-3 y dejando claro que en las Grandes Ligas no hay ventaja segura.

Sentencia y cierre de Alejandro Osuna

Cuando el juego se tornó más cerrado, la jerarquía de los jugadores mexicanos salió a relucir. En la octava entrada, Rowdy Téllez volvió a ser el protagonista al conectar un sólido batazo que devolvió la tranquilidad al dugout mexicano con el 5-3.

Finalmente, el joven Alejandro Osuna se encargó de poner el último clavo en el ataúd de los Diamondbacks. Con un imparable bien colocado hacia el jardín derecho, impulsó la sexta carrera definitiva, sellando el 6-3 final y demostrando la profundidad del roster mexicano.

La ruta hacia el Daikin Park en Houston

México no tiene tiempo para distracciones. El equipo cerrará su preparación este miércoles 4 de marzo con un duelo de alto voltaje ante los Dodgers de Los Ángeles, antes de viajar a Houston, Texas.

La Novena Mexicana debutará formalmente en el Clásico Mundial este viernes 6 de marzo contra Gran Bretaña. México está ubicado en el Grupo B, donde también se medirá ante potencias y rivales peligrosos como:

Estados Unidos

Brasil

Italia

Todos los encuentros de este sector se llevarán a cabo en el Daikin Park de Houston, donde se espera una presencia masiva de la afición mexicana para apoyar al equipo en su búsqueda por la gloria mundial.