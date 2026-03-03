Acusan a Michael Jackson de ser un “depredador sexual infantil en serie”

Suscríbete a nuestros canales

La figura de Michael Jackson vuelve a estar bajo el escrutinio público tras la presentación de una demanda federal contra su patrimonio en Estados Unidos, en la que cuatro miembros de la familia Cascio lo acusan de tráfico sexual infantil y abusos repetidos durante su infancia.

La querella fue interpuesta el pasado 27 de febrero de 2026 ante un tribunal federal de Los Ángeles, y representa una de las acusaciones más graves contra el artista, fallecido en 2009, desde hace años.

Fuertes juicios contra Michael Jackson

Según los demandantes Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio, el cantante habría “drogado, violado y agredido sexualmente” a cada uno de ellos a partir de que tenían entre siete y ocho años, extendiendo los presuntos abusos por más de una década.

La denuncia describe que Jackson usó su fama, fortuna y círculo de empleados para ganarse la confianza de la familia, aislar a los menores y luego someterlos a situaciones de abuso en distintos lugares, desde el Neverland Ranch hasta viajes internacionales incluidos en sus giras.

El documento judicial también detalla que los hechos habrían comenzado en 1984, cuando Jackson entabló amistad con el padre de la familia Cascio, quien trabajaba en un hotel de Nueva York que el artista frecuentaba.

Luego de ofrecer regalos, atención y acceso al estilo de vida de celebridad, habrían iniciado las conductas que hoy los demandaste califican de graves abusos sexuales repetidos tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

La demanda califica al intérprete de “Billie Jean” como “depredador sexual infantil en serie”. Afirman que su posición influyente facilitó que la conducta se prolongara durante años sin exposición pública ni consecuencias legales en su contra.

¿Qué exige la familia?

Los hermanos Cascio buscan una indemnización de más de 200 millones de dólares por los daños psicológicos, emocionales y físicos que aseguran haber sufrido desde la infancia hasta la actualidad.

Además, la acción judicial no solo menciona los abusos, sino también busca anular un acuerdo económico firmado en 2020 con los herederos del artista, que consideran “ilegal” y coercitivo, diseñado presuntamente para silenciar las quejas de la familia.

Este reclamo se suma a la ya larga lista de litigios y acusaciones que han rodeado la figura de Jackson desde hace años y que han hecho que su legado artístico y personal sea objeto de debate constante en medios, tribunales y plataformas culturales.

Respuesta de la contraparte

La representación legal del cantante, encabezada por el abogado Marty Singer, ha rechazado rotundamente las acusaciones, describiendo la demanda como una “maniobra desesperada” con fines económicos.

Representantes legales señalan que la familia Cascio incluso fue durante años defensora pública de Jackson cuando surgían polémicas similares, lo que ha sido usado por la defensa para cuestionar la veracidad de las nuevas alegaciones.