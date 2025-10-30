Amigo íntimo de Michael Jackson denuncia que quieren “silenciarlo” por su testimonio de abuso

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva en la disputa legal entre Frank Cascio, amigo de toda la vida de Michael Jackson, y los ejecutores legales del patrimonio de Michael Jackson pone nuevamente en el foco el controversial legado del "Rey del Pop" y las históricas denuncias de abuso sexual infantil.

Según documentos judiciales citados en exclusiva por Us Weekly, Cascio ha acusado a los administradores de la herencia del cantante, John Branca y John McClain de querer “silenciarlo” luego de ser señalado previamente por un supuesto intento de extorsión millonaria.

Una amistad entrañable con Michael Jackson

La relación entre Frank Cascio y Michael Jackson inició en los años 80, siendo uno de los jóvenes más cercanos al artista durante casi dos décadas, llegando a ser asistente personal del artista desde 1999.

Tras el fallecimiento del intérprete en 2009, publicó el libro “My Friend Michael: An Ordinary Friendship with an Extraordinary Man” dos años más tarde, una obra que los propios ejecutores del patrimonio describieron en su momento como un tributo que “honra y defiende” al icono musical.

Lo más destacado de su amistad es que Cascio sostuvo públicamente que nunca había presenciado ninguna conducta de abuso sexual por parte de Jackson.

Frank Cascio acusa a Michael Jackson

Sin embargo, sus palabras cambiaron drásticamente a partir del 2019, tras el estreno del documental ‘Leaving Neverland’, donde Wade Robson y James Safechuck son el testimonio vivo del presunto abuso infantil por parte de Michael Jackson.

A raíz del documental, Frank Cascio y miembros de su familia "compartieron experiencias de su supuesto abuso por primera vez" perpetuado por el "Rey del Pop".

La nueva acusación que hace es que el patrimonio del cantante se habría aprovechado de esta vulnerabilidad para orquestar un acuerdo confidencial con el objetivo de "silenciarlos" y evitar que salieran a la luz estas nuevas declaraciones en contra.