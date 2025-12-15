Cristiano Ronaldo podría debutar en el cine con "Rápidos y Furiosos 11"

Suscríbete a nuestros canales

Internet se encuentra revolucionado por una posible participación del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, en la exitosa saga "Rápidos y Furiosos 11", la cual tiene una fecha de estreno provisional en abril de 2027.

Una posible participación

La noticia ha tomado fuerza en los medios y redes, luego de que el actor y leyenda de la saga, Vin Diesel, escribiera en su perfil de Instagram que le gustaría ver al deportista como actor, con un destacado papel.

“Todo el mundo preguntó, si estaría en la mitología de “Rápidos y Furiosos” Tengo que decirte que él es uno real. Escribimos un papel para él Cristiano Ronald”, escribió, etiquetando al también empresario.

Los amantes de las películas estrenada por primera vez el 22 de junio de 2001, en Estados Unidos, no dudaron reaccionar a la publicación, destacando que sería increíble ver al jugador en el film.

Ronaldo que para el próximo año estará ocupado en el Mundial 2026 que se realizará entre Estados Unidos, México y Canadá, no ha confirmado su compartirá el deporte con el espectáculo, para seguir impulsando su nombre en todo el mundo.

Por un 2026 de mucho éxito

El próximo año será fundamental para el portugués de 40 años, ya que no solo estará en el mundial, sino también tiene planeado contraer nupcias con Georgina Rodríguez, para el verano.

Hasta el momento se conoce que se comprometieron, dándole él un hermoso anillo a Rodríguez, y que la ceremonia se realizará en su Madeira, Portugal, en la compañía de familiares y amigos.