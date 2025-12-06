Mundial 2026: Cristiano Ronaldo no jugará en México

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que más quieren ver en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su presencia es esperada en los tres países, pero solo uno de ellos podrá disfrutar al 'Comandante'. De hecho, FIFA dio a conocer el Calendario completo de la Fase de Grupos del Mundial.

La FIFA confirmó que Portugal jugará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos. Había una alta expectativa de ver a Ronaldo en el Estadio Chivas en Guadalajara. Sin embargo, el combinado luso jugará en: Houston (NRG Stadium) y Miami (Hard Rock Stadium).

La ausencia de Guadalajara como sede para Portugal modifica la expectativa de los aficionados mexicanos, que habían proyectado al portugués como atractivo principal. Houston y Miami se convierten en los escenarios de despedida mundialista para Cristiano.

El camino de Portugal a la Final de la Copa del Mundo 2026

Portugal terminó en el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre: Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Un grupo accesible, donde el único problema (en teoría) debería ser la selección cafetera liderada por James Rodríguez.

Portugal comenzará el torneo internacional el próximo 17 de junio contra el ganador del repechaje en Houston. Seguidamente jugará el 23 de junio contra Uzbekistán repitiendo la sede y cerrará la Fase de Grupos contra Colombia el 27 de junio en Miami.

Fase eliminatoria para Portugal

Si el combinado de Cristiano Ronaldo termina primero de grupo enfrentaría en los 16avos de Final a uno de los mejores terceros. En los 8vos le tocaría el primero del Grupo B (Canadá, Qatar, Suiza, y el ganador del repechaje A europeo entre: Gales, Bosnia, Italia, Irlanda del Norte) y algunos de los mejores terceros.

Las siguientes fases e verán cuando se defina un poco más los grupos. Por ahora, conocer esto, es suficiente para entender que el camino que tiene Portugal para la Final del Mundial 2026 no pinta mal. Sobretodo, porque evita rivales complicados y solo tendría a Italia como peligroso si llega a clasificar.