Clara Vegas disfrutó del juego Leones del Caracas vs Navegantes del Magallanes

La chispa, energía y autenticidad de Clara Vegas Miss Venezuela Universo 2025, se hizo sentir en el Estadio Monumental Simón Bolívar, con el juego de los Navegantes del Magallanes vs los Leones del Caracas.

Una gran visitado al campo

El juego realizado la noche del viernes 5 de diciembre, fue sensacional para que Vega compartiera en el campo de juego, con los fanáticos de ambos equipos. Además, se tomó fotos y jugó con la mascota oficial de los gloriosos Leones del Caracas.

Con su banda y corona la reina gritó durísimo que es del equipo de los Leones, despertando aplausos del público por su soltura y espontaneidad.

“Buenas noches, que orgullo estar acá, yo soy Venezuela y soy de todos los equipos, pero está noche soy de Los Leones. Estoy orgullosa de ser su reina, somos un país que siempre logramos lo que nos proponemos”, expresó con emoción.

El discurso demuestra la reina entregada que tiene la organización Miss Venezuela, ya que, tras un día de muchas entrevistas y actividades, se fue al Monumental de la Rinconada, para vivir la experiencia.

Un regalo especial

La mascota oficial del equipo capitalino le regalo la camisa del team Leones, que ella recibió con gran emoción.

El público presente grabó cada momento de la Miss Miranda y Miss Venezuela 2025.