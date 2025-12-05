Farándula

“Somos tú y yo” regresó al Miss Venezuela con un show único

28 talentos conforman el nuevo elenco oficial de la era 2026 de serie que se transmitirá por Venevisión

Por

Elvis González
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 07:30 pm
“Somos tú y yo” regresó al Miss Venezuela con un show único
"Somos tú y yo" elenco / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El elenco de la serie juvenil “Somos tú y yo” se hizo sentir en la noche de elección y coronación del Miss Venezuela Universo 2025. Los jovencitos fueron elegidos a través del reality show "Camino a Somos Tú y Yo", que mantuvo en vilo a toda la audiencia de Venevisión durante los últimos tres meses.

NOTAS RELACIONADAS

Un show de altura

Los artistas seleccionados estuvieron en el escenario con Arán de las Casas, Rosmeri Marval y Gustavo Elis, junto al ballet de Venevisión y coreografía de Brian Urea.

Las figuras protagónicas de la nueva historia de "Somos Tú y Yo" serán: Isabella Vicuña, Santiago Vallejo y Oscar Fabián Carrillo. Los tres jóvenes, con una destacada participación durante la competencia, serán los encargados de darle vida a los personajes centrales del dramático.

 El rol antagónico, por su parte, estará a cargo de Bárbara Novoa y Pedro Pernía, quienes interpretarán a la pareja de rivales de la serie.

La energía y el encanto en pantalla se complementarán con Nicole Hoffmann, Daniella Rodríguez, Luigi Bonilla, Jhuly Bustamante, Román Planas, Diana Solano y Carlos Goncalves, quienes tendrán los papeles coprotagónicos; mientras que Paula González, Leonel Ortega, Shamiel Valerio, Luis Acosta, Airy Rendón y Ángel Puente se unirán a los antagonistas para darle ese toque de maldad a la narrativa.

PERSONAJES CARACTERÍSTICOS "Somos Tú y Yo: la serie"

La serie también contará con la frescura de los otros talentos que pasaron a la final del reality: Gloria Escobar, Johanny Molina, Leonor Pereira, Antonella Mariani, Victoria Guaina, Auriluz Colmenares, Paola Marcano, Andrea Ojeda, Germán Escalante y Haizam Matos. Cada uno de ellos estarán a cargo de los personajes de apoyo que aportarán estilo, actitud y diversión en el desarrollo de la trama.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Bravos Hipismo Gulfstream Park LVBP
Viernes 05 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula