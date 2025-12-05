“Somos tú y yo” regresó al Miss Venezuela con un show único

Suscríbete a nuestros canales

El elenco de la serie juvenil “Somos tú y yo” se hizo sentir en la noche de elección y coronación del Miss Venezuela Universo 2025. Los jovencitos fueron elegidos a través del reality show "Camino a Somos Tú y Yo", que mantuvo en vilo a toda la audiencia de Venevisión durante los últimos tres meses.

Un show de altura

Los artistas seleccionados estuvieron en el escenario con Arán de las Casas, Rosmeri Marval y Gustavo Elis, junto al ballet de Venevisión y coreografía de Brian Urea.

Las figuras protagónicas de la nueva historia de "Somos Tú y Yo" serán: Isabella Vicuña, Santiago Vallejo y Oscar Fabián Carrillo. Los tres jóvenes, con una destacada participación durante la competencia, serán los encargados de darle vida a los personajes centrales del dramático.

El rol antagónico, por su parte, estará a cargo de Bárbara Novoa y Pedro Pernía, quienes interpretarán a la pareja de rivales de la serie.

La energía y el encanto en pantalla se complementarán con Nicole Hoffmann, Daniella Rodríguez, Luigi Bonilla, Jhuly Bustamante, Román Planas, Diana Solano y Carlos Goncalves, quienes tendrán los papeles coprotagónicos; mientras que Paula González, Leonel Ortega, Shamiel Valerio, Luis Acosta, Airy Rendón y Ángel Puente se unirán a los antagonistas para darle ese toque de maldad a la narrativa.

PERSONAJES CARACTERÍSTICOS "Somos Tú y Yo: la serie"

La serie también contará con la frescura de los otros talentos que pasaron a la final del reality: Gloria Escobar, Johanny Molina, Leonor Pereira, Antonella Mariani, Victoria Guaina, Auriluz Colmenares, Paola Marcano, Andrea Ojeda, Germán Escalante y Haizam Matos. Cada uno de ellos estarán a cargo de los personajes de apoyo que aportarán estilo, actitud y diversión en el desarrollo de la trama.