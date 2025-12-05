LVBP: Tiburones modifica su roster con un movimiento en el bullpen

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira esperan cortar su racha negativa durante la jornada de este viernes, cuando reciban en el Fórum de Macuto a Caribes de Anzoátegui. Y es que previo a dicho duelo, la organización anunció un importante movimiento en su roster.

Tiburones tendrá el debut de un nuevo lanzador

El manager Marco Davalillo contará a partir de ahora con el lanzador Ángel Hernández, quien fue dejado en libertado por parte de Navegantes del Magallanes. Cabe mencionar que el zurdo solo acumula ocho juegos en la LVBP, y todos fueron en la zafra pasada con los filibusteros. En aquel entonces dejó 4.15 de efectividad luego de 8.2 innings de labor.

Para darle ingreso al relevista, el conjunto escualo sacó del roster a Arnaldo Hernández. Y es que la temporada 2025-2026 no ha sido muy positiva para el de San Félix, quien hasta el momento cuenta con una efectividad de 6.97, la más alta en toda su carrera en el torneo venezolano.

Asimismo, cabe mencionar que el cerrador de Tiburones ha sido duramente castigado en sus últimas cinco presentaciones, ya que en cuatro de ellas toleró al menos dos imparables y una anotación.