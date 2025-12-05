LVBP: Salvador Pérez da una alegría a Leones: "No tengo restricciones"

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez cumplió el sueño de su madre y el de muchos caraquistas tras estrenarse en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Aunque no logró conectar su primer hit en cuatro visitas al plato, la capitán de Venezuela en el venidera Clásico Mundial de Béisbol debutó con los melenudos en la jornada de este jueves por la noche ante Caribes de Anzoátegui.

El receptor se convirtió en una de las pieza de mayor renombre que juega en la vigente campaña de la pelota criolla, junto a Ronald Acuña Jr. y Maikel García con Tiburones de La Guaira. La estrella de Kansas City Royals saltó al terreno del Monumental Simón Bolívar de La Rinconada junto a Freddy Fermín, quien también se vio acción por primera vez con los capitalinos en la 2025-26.

Pese a que no pudo evitar el revés de los Leones del Caracas, el estreno de Salvy es una gran noticia para el equipo que está urgido de victorias, tomando en cuenta que se encuentran últimos en la tabla de posición con récord de 17 juegos ganados y 22 perdidos.

Salvador Pérez no tiene límites con Leones

"Salvy" va sin límites en su presentación con el Caracas, tomando en cuenta sus impresiones de que jugaría sin restricciones en la actual temporada de la LVBP. Eso sí, el receptor no descarta que su franquicia en las Grandes Ligas le ponga un alto a su desempeño en Venezuela.

Esto es importante para mí, porque es un compromiso que tenía tanto con mi mamá como con José Alguacil. No tengo restricciones. Vengo a jugar pelota y darlo todo. La única manera es que Kansas City me pida que pare", declaró el bigleaguer al circuito radial de los Leones del Caracas.

La actuación de Pérez con los melenudos es el tercer uniforme que defiende en la pelota invernal, después de su paso por los Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia, precisamente con este había sido su última vez en la LVBP en la edición 2022-23, donde participó en siete juegos.