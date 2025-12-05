Stephany Abasali se despide del título de Miss Venezuela 2024

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 2024 y 2da finalista del Miss Universo 2025, Stephany Abasali, se despide de la corona y banda. En la gala final que se realiza en vivo en el Salón Espacio, del Centro Comercial Líder, la joven ha desfilado con gran emoción.

Adiós a la corona nacional

La cantante, poeta y soñadora, Amira, es la encargada de la producción musical para Abasali, quien también ganó el título de Reina Continental de las Américas, en Miss Universo.

Arpa, cuatro y maracas se hacen sentir en el enorme escenario para despedir a la modelo y estudiante de Economía de 25 años, con el tema “Es Venezuela”.