LVBP: Alguacil habla sobre el liderazgo de Salvador Pérez y Freddy Fermín en Leones del Caracas

Leones del Caracas inicia el compromiso de este jueves 4 de diciembre ante los Caribes de Anzoátegui, con dos incorporaciones de lujo que traen ilusión a sus fanáticos. En esta ocasión, se trata de los grandesligas de los Reales de Kansas City y Padres de San Diego, Salvador Pérez y Freddy Fermín, respectivamente.

La presencia de estos dos toleteros para el último mes de temporada regular puede ser un aspecto fundamental para la mentalidad de todo el roster activo. No solo son dos bateadores con experiencia en la Gran Carpa, sino que han demostrado su talento en la pelota criolla en años pasados.

Gracias a esto, el manager del conjunto capitalino, José Alguacil, habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación previo a este duelo en el Estadio Monumental, con la finalidad de dar a conocer detalles sobre Leones y la llegada de Pérez y Fermín.

Palabras de José Alguacil sobre Pérez y Fermín

Al preguntarle por estos dos jugadores en particular, hizo énfasis en que la ofensiva se refuerza y es una de las fortalezas en lo que va del campeonato. “Todos sabemos que iba a llegar este momento. La ofensiva del Caracas es lo que más libertad tiene. Hace poco estaba hablando con otro jugador, que no voy a mencionar su nombre, pero estaba mostrando interés de participar y todos siempre han querido participar. Créeme cuando digo que también en el pitcheo hay jugadores que han querido sobrepasar sus limitaciones que tienen establecidas con sus organizaciones, pero es algo que no vamos a permitir nosotros ni vamos a ir en contra de las franquicias (MLB)”, afirmó.

Asimismo, dio a conocer lo que significa tener a Salvador y Fermín con sus respectivas características de liderazgo. “Con respecto a Salvador y Fermín. Yo a lo mejor soy una de las personas más adecuadas para hablar de Salvador y su liderazgo; Fermín es de la misma escuela. Sin duda alguna, la presencia de Salvador va a dejar mucho que decir aquí. Lo vimos el otro día con el juego contra La Guaira; nada más su presencia en un duelo ante un lineup que es bien respetado, empezando por los tres jugadores que tienen experiencia en Grandes Ligas”, comentó.

Finalmente, Alguacil habló sobre el plan de trabajo que va a tener Salvador dentro del equipo, tanto en la parte ofensiva como defensiva. “Con respecto al tiempo de juego, Salvador es una persona, conociéndola yo bien como la conozco, que va a dar el todo por el todo; por ahora, está jugado DH; lo más probable es que juegue par de juegos en primera. Yo estoy seguro de que puede haber un día que llegue y me diga que lo saque del bateador designado y me diga que va a jugar detrás de la receptoría. Lo bueno es la comunicación que tenemos, es el respeto que tenemos mutuamente uno por el otro y créeme que va a hacer todo lo posible para que este equipo no solo esté en la clasificación, sino que estemos en la parte en la que queremos estar”, sentenció.