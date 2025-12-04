Miss Venezuela 2025: Así desfilan los famosos por la alfombra roja

Suscríbete a nuestros canales

En la alfombra roja del Miss Venezuela 2025, celebridades venezolanas derrochan glamour y elegancia con sus mejores looks. Desde el Salón Espacios, del Centro Comercial Líder, famosos se dan cita para el gano evento, que escogerá a la representante del país para Miss Universo 2026.

Ileana Márquez Pedroza: Con un vestido de pronunciado escote y vaporosa falda se presenta la Miss Venezuela 2023, para presencia la gala más bonita del país.

Isabella Rodríguez: La belleza morena ha optado por llevar un traje en el vibrante amarillo, con un frente en forma de mariposa repleta de brillos en diversos tonos.

Thalía Olvino: La Miss Venezuela 2019 que es parte del jurado calificador, llega ataviada en un hermoso traje plateado emulando plumas. Con recogido alto, complementa el look glamoroso.

Mariem Velazco: Clásica, elegante y muy chic se presenta la Miss Internacional 2018, como conductora de la red carpet.

Las tres representantes de Venezuela para el 2026 en el Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Supranacional, llegan luciendo sensacional.

Sthefany Gutiérrez: La "Pocahontas" venezolana hace su entrada triunfal ataviada con un traje en la parte superior dorado y en la inferior en rojo, una creación exclusiva de Edgar Alfaro.