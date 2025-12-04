LVBP: José Alguacil asegura que Leones sigue buscando lanzadores para reforzarse

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas presentan en esta temporada 2025-2026 de la LVBP un desbalance en su roster. Y es que si bien cuentan con una de las ofensivas más letales de la liga, el tendón de Aquiles pasa por el pitcheo, que a su vez es el peor del torneo.

En los últimos días se ha hablado mucho sobre la importación del conjunto melenudo, algo que falló rotundamente en la planificación de esta campaña. Pero con todo y eso, el manager José Alguacil confía que muy pronto reforzarán ese aspecto con la intención de mejorar la situación en la tabla de posiciones.

Leones y Alguacil, a la expectativa de más lanzadores

Previo a la jornada de este jueves, donde miden fuerzas en el Estadio Monumental contra Caribes de Anzoátegui, José Alguacil atendió a los medios de prensa para tocar varios temas. Uno de esos tuvo que ver con la incesante búsqueda de importados para reforzar el pitcheo.

"Se va a continuar, sin cesar, el proceso de seguir buscando lanzadores. Lo que hemos tratado de evitar es de traer piezas que no nos contribuyen, porque eso sí nos pondría más atrás de lo que estamos ahora", apuntó el estratega.

Luego complementó: "Sabemos que el déficit de pitcheo ahora mismo crea a veces gravedad. Hemos llevado a ciertos jugadores a un extremo, como (Norwith) Gudiño y Ricardo (Rodríguez), y a otros tantos a sobre utilizarlos. (…) No es nada fácil traer esas piezas que se necesitan, pero créanme que van a estar aquí pronto".

Por lo pronto, vale recordar que el pitcheo colectivo de Leones de Caracas cuenta con la efectividad más alta del torneo, con 5.75; así como la segunda cifra más alta de carreras permitidas (236) y de jonrones en contra (42).