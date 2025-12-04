La Rinconada: La razón por la que el favorito es imperdible y su ajuste contenido lo ratifica

Suscríbete a nuestros canales

La mañana del miércoles tres de diciembre en el hipódromo La Rinconada se realizaron los ajustes finales de los ejemplares que van a participar la tarde del domingo en la reunión número 47 del año y la fecha decima cuarta del tercer meeting donde uno de los mejores ajuste de trabajo lo realizó un ejemplar que para muchos es fijo en el 5y6 nacional.

Cabe destacar que esta prueba, la octava carrera de la tarde, contará con la participación del ejemplar Freites Pe. Montado nuevamente por el aprendiz Ángel Ybarra, el ejemplar (con esta yunta) acumula su única victoria hasta la fecha.

Freites Pe es un castaño de cinco años, nacido y criado en el Haras Montesano, y se presenta bajo el entrenamiento del experimentado Antonio Bellardi, defendiendo los colores del Stud 'Emma Lucía'

Ajuste de Freites Pe: La Rinconada 5y6 nacional

Este miércoles 03 de noviembre, el conducido por Ybarra trabajó: Reconoció el aparato y luego ajustó, 16,2 30 43,4 (600MTS) (EP) recta de enfrente, contenido con remate de 13,4 con traqueador R.Torres, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Rivales a vencer en carrera: Caballos Segunda Válida